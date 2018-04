«بليكس» تطلق تطبيقها الجديد للواقع الافتراضي

المتوسط:

أصدرت خدمة بث الفيديو Plex تطبيقها الجديد للواقع الافتراضي لنظارتي الواقع Gear VR وOculus، ليتمكن المستخدمين من مشاهدة مختلف الفيديوهات بالتقنية التفاعلية المميزة.

ويدعم تطبيق Plex VR الفيديوهات المصورة بتقنية 180 درجة، وكذلك 360 درجة، فضلا عن التصوير ثلاثي الأبعاد 3D، كما يمنح ثلاثة أشكال لمشاهدة الفيديو أو الفيلم داخل مسرح الواقع الافتراضي، حيث بإمكان المستخدم المشاهدة داخل شقة فاخرة، مكان شاسع وفارغ في الفضاء، أو في الشارع داخل سيارة وشاشة عرض كبيرة مع بعض السيارات الأخرى.

كما يمكن لمستخدمي التطبيق مشاهدة الفيديوهات بشكل انفرادي واستخدام التطبيق مجانا، لكن في حال أرادوا انضمام أحد الأصدقاء للمكان فيتوجب عليهم الاشتراك في خدمة “بليكس باس”.

