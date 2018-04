المتوسط:

أعلنت شركة “فيرجن غلاكتيك” التي يملكها ريتشارد برانسون، إنها أجرت اختبار تحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت لمركبة (سبيس شيب تو) الفضائية للركاب فوق جبال سييرا نيفادا بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد ثلاث سنوات من حادث مميت لطراز سابق من المركبة.

وذكرت الشركة في بيان أن الطائرة (في.إم.إس إيف) أقلعت من صحراء موهافي بكاليفورنيا في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أمس الخميس حاملة المركبة (سبيس شيب تو في.إس.إس يونيتي) ثم تركتها على ارتفاع 14 ألف متر فوق سطح الأرض.

مضيفة أنه بعد ذلك أعطى محرك دفعة للمركبة لتصل سرعتها إلى 1.87 ماخ، وهي وحدة لقياس السرعات الفائقة، خلال 30 ثانية قبل أن يطفئ قائدا المركبة المحرك. وقالت الشركة إن المركبة وصلت إلى ارتفاع 25 ألف متر ثم هبطت بسلاسة على مدرج الهبوط.

يذكر أن مركبة فيرجن غلاكتيك الأصلية (سبيس شيب تو) تحطمت خلال رحلة تجريبية في أكتوبر 2014 مما أدى لمقتل مساعد قائد المركبة وإصابة قائدها بإصابات خطيرة، في حادث ألقي باللوم فيه على خطأ بشري من القائد.

The post اختبار مركبة فضائية فوق جبال سييرا بكالفورنيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية