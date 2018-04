السعودية والإمارات تحصلان على مميزات جديدة بجوجل بلاي

المتوسط:

أتاحت جوجل مؤخرا للمطورين من دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين لديهم تطبيقات مدفوعة، من إنشاء أكواد أو رموز ترويجية يمكن إعطاءها على شكل هدية وبذلك يحصل المستخدمين على التطبيق المدفوع مجاناً.

ويعد ذلك من أشكال الترويج التي يستخدمها مطوروا التطبيقات المدفوعة للترويج لتطبيقاتهم لتقابل بمزيد من القبول خصوصاً عندما يكون الإهداء لصناع المحتوى الرقمي.

يذكر أن ذلك الأمر ظل مقتصراً على دول دون دول، وكانت الدولتين السابقتين ضمن الدول التي لا تدعم هذه الخاصية فلا يمكن للمطورين إنشاء رموز ترويجية قابلة للقراءة في متجر Google play من قبل المستخدمين للحصول على تطبيقاتهم بشكل مجاني، ولكن أتاح لهما جوجل الأمر.

