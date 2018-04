قريبًا.. “فيسبوك” يلغي الحسابات والإعلانات المزيفة

المتوسط: أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس “فيسبوك”، بدء تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة على “فيسبوك”، لمواجهة الإعلانات السياسية المزيفة، وسط أزمة اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وفضيحة تسريب بيانات ملايين المستخدمين على “فيسبوك”. وقال زوكربيرغ، عبر حسابه على فيسبوك، إنه “مع قرب إجراء انتخابات مهمة في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والهند، وباكستان ومزيد من البلدان في العام المقبل، فإن إحدى أولوياتنا العليا لعام 2018 هي التأكد من أننا ندعم المسار الإيجابي ونمنع التدخل في هذه الانتخابات”. وأضاف: “بعد أن حددنا التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة في عام 2016، نجحنا في تطبيق وسائل ذكية جديدة قبل انتخابات فرنسا وألمانيا ومجلس الشيوخ بولاية ألاباما في عام 2017، مما أدى إلى إزالة عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قمنا بوقف شبكة كبيرة من الحسابات الروسية المزيفة التي ضمت منظمة إخبارية روسية”. وكشف زوكربيرغ عن اتخاذ “خطوتين أكبر”، قائلا: “أولا، من الآن فصاعدا، سنقوم بالتحقق من كل معلن يريد تشغيل إعلانات سياسية أو نشر إعلانات. وللحصول على التوثيق، سيحتاج المعلنون إلى تأكيد هويتهم وموقعهم. وسيتم منع أي معلن لا يتم التحقق منه من إدارة أو نشر إعلانات سياسية.

