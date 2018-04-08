«إسناد التقنية» توقّع اتفاقية شراكة مع «آنكر الامريكية» لتسويق منتجاتها في ليبيا

عين ليبيا

كشفت شركة «إسناد التقنية» العاملة في قطاع توزيع منتجات تقنية المعلومات في ليبيا، عن الإتفاقية التي وقّعتها مع شركة «آنكر» (Anker) المتخصصة في مجال ملحقات الأجهزة المحمولة، حيث تحصلت شركة إسناد المساهمة بموجبها، على حقوق الوكيل الحصري لمنتجات شركة آنكر الأمريكية في كافة المُدن الليبية، والتي تشمل خيوط شحن للآيفون والأندريود عالية الجودة، شواحن سيارة، بطاريات شحن خارجية، سماعات، مكبرات صوت متنقلة.

ويقول السيد عادل المسلاتى، المدير التنفيذي لشركة إسناد التقنية تعليقاً على توقيع الاتفاقية: “نحن مسرورون للمشاركة مع آنكر لتوزيع منتجاتها، في ليبيا. فقد أسست إسناد التقنية قنوات توزيع قوية لمنتجات تقنية المعلومات والاتصالات في ليبيا، وتسهم إضافة آنكر في توسيع نطاق القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا في قنوات التوزيع”.

وكانت إسناد التقنية مسؤولة عن نجاح منتجات آبل Apple وزيبرا تكنولوجي Zebra Technology وداتا لوجيك Data Logic في ليبيا، وتواصل الشركة توسيع نطاق وصول منتجاتها لقنوات التوزيع في المدن الليبية عن طريق تعيين شركاء جدد في تلك القنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا