شركة ناشئة تطلب مقاضاة آبل لانتهاك براءة اختراعاتها

أقامت شركة Omni MedSci الناشئة دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب انتهاكها براءات اختراع خاصة بقياس عدد نبضات القلب والحالة الجسدية للمستخدمين عبر المستشعر الموجود في ساعة آبل.

وتقول الشركة التي تطور تقنيات للكشف عن الحالة الصحية للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية، إن آبل قامت بسرقة براءة الاختراع وإغلاق باب المفاوضات معها بالرغم من استمراره من 2014 حتى 2016! وكانت الشركة الناشئة مُتمثلة بصاحب براءات الاختراع الدكتور محمد اسلام قد عقدت جلسة مع شركة آبل حول تلك التقنيات قبل إطلاق آبل لساعتها الأولى.

يُذكر أن الكثير من التقارير مؤخرا تحدثت عن خطة عملاقة التقنية الأمريكية لتطوير تقنية تقوم بقياس حالة المستخدم عبر قياس نسبة جلوكوز الدم، وهذه التقنية هي الجزء الثاني من اختراع محمد اسلام بجانب مستشعر نبضات القلب.

