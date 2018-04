شاومي تخطط لموازاة الطلب المتزايد على منتجاتها بالهند

المتوسط:

قررت شركة شاومي افتتاح ثلاث مصانع جديدة لها في الهند من أجل موازاة الطلب المتزايد على هواتفها في الفترة الأخيرة، حيث تعد أكبر مُصنِع للهواتف الذكية في الصين، وهو ما يجعلها بحاجة كبيرة للعمل لسد العجز على الطلب المتزايد على أجهزتها.

وكشفت الشركة عن خططها أثناء افتتاحية قمة موردي قطع الهواتف الذكية، والتي تجمع أكثر من 50 مزود ومُصنع لقطع الهواتف الذكية للحديث على فهم صعوبات نظام التصنيع المُتبع في الهند.

ومن المرجح أن تقوم الشركات المشاركة في القمة ببناء استثمارات في الهند خلال الفترة القادمة، لكن شاومي أكدت بأنها ستقوم بأكبر استثمار “مُنفرد” على الإطلاق في هذا المجال باستثمارها 2.5$ مليار، وهو ما سيوفر وظائف لأكثر من 50,000 شخص.

كانت شاومي قد بدأت العمل في أول مرة في الهند عام 2015 بالشراكة مع فوكسكون، ثم تبعت العمل بمصنع جديد العام الماضي، وتعمل حاليا على استمرار ذلك بشكل أوسع.

