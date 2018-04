المتوسط:

أطلقت وزارة الدفاع اليابانية، القمر الصناعي الثاني “Kirameki-1 للأغراض العسكرية إلى الفضاء، بواسطة الصاروخ أريان 5 من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ويحمل أيضا قمر الاتصالات البريطاني “HYLAS 4”.

ويشير بيان وزارة الدفاع اليابانية إلى أنها “تأمل في أن يبدأ القمر العمل في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من مجموعة الاختبارات اللازمة”.

ويعد “Kirameki-1” القمر الثاني من ثلاثة يابانية مخصصة للأغراض العسكرية، ستحل مكان الأقمار المدنية التي تقوم بهذه المهمة في الوقت الحاضر.

ومن المفترض أن توفر هذه الأقمار اتصالات مباشرة بين مختلف صنوف القوات العسكرية اليابانية البرية والجوية والبحرية.

The post اليابان تطلق القمر الصناعي 2 للأغراض العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية