لعبة GTA 5 تتخطى المعقول!

جنى الجزء الخامس من سلسلة ألعاب Grand Theft Auto أرباحا مالية بلغت 6 بليون دولار أميركي، لتكسر بذلك الأرقام التي حققتها كافة أشرطة وسائل الترفيه المباعة.

ووفقاً لإحصائيات شبكة Market Watch فإن أرباح ما يزيد عن 90 مليون نسخة باعتها اللعبة حتى الآن تخطت العائدات المالية لأشهر أفلام هوليوود.

ولاقت الأجزاء السابقة للعبة رواجاً كبيراً بين محبي ألعاب الفيديو في ليبيا، ولا تناسب اللعبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ18.

ويذكر أن شركة ROCK STAR المنتجة لهذه اللعبة لم تقوم بإطلاق أي لعبة أخرى منذ عام 2013 بل اكتفت بتطوير نسخ GTA وجني أرباحها.

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