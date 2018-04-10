منتجات الألبان تزيد كثافة عظام الرجال فوق الخمسين

أفادت دراسة دولية حديثة أن تناول منتجات الألبان بكثرة يزيد كثافة العظام، وقوة العمود الفقري لدى الرجال فوق الخمسين عامًا.

وقام باحثون من كلية طب جامعة هارفارد الأميركية بإجراء الدراسة بالتعاون مع نظرائهم بجامعتي فاخينينجن وتيلبورغ في هولندا وجامعة ريدنغ البريطانية.

ونشرت النتائج في دورية “جورنال أوف بون أند مينيرال ريسيرتش” (Journal of Bone & Mineral Research) العلمية.

وتابع الباحثون حالة 1522 رجلا و1104 من النساء، تراوحت أعمار المجموعتين بين 32 و81 عامًا.

ولتحديد مدى تحسن كثافة العظام مع تناول منتجات الألبان، فحص الباحثون مقاييس التصوير المقطعي الكمي للعظام.

ووجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من منتجات الألبان – مثل الحليب واللبن الزبادي والجبن – يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام، وقوة العمود الفقري عند الرجال فوق سن الخمسين.

كما وجدوا أن تناول منتجات الألبان أكثر فائدة للرجال فوق سن الخمسين، وذلك بغض النظر عن حالة فيتامين “د” لديهم في الدم.

في المقابل، لم يجد الباحثون أي نتائج مهمة لمنتجات الألبان في حالة السيدات، باستثناء وجود علاقة إيجابية بين تناول القشدة وتحسين القطاع العرضي لبنية العظام.

المصدر: الجزيرة نت

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