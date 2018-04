تغلب على حظر تطبيقات البريد الإلكتروني بهذه الطريقة

أشارت بوابة التقنيات “موبايل زيشر.دي” الألمانية إلى أن بعض الشركات المقدمة لخدمات البريد الإلكتروني تقوم بحظر تطبيقات البريد الأخرى من الوصول لحساب البريد الإلكتروني، وهنا يظهر للمستخدم بلاغ خطأ.

وأوضحت بوابة التقنيات الألمانية أنه يمكن التغلب على الحظر في إعدادات الحساب المعني، فمثلاً عند استعمال خدمة البريد الإلكتروني غوغل جي ميل، يمكن للمستخدم أن يقوم بتسجيل الدخول، ثم تفعيل خيار “السماح للتطبيقات الأقل أماناً” (Allow less secure apps)، وبعد ذلك سيعمل تطبيق البريد الإلكتروني بدون مشكلات.

