القوافل الطبية تجري أكثر من 2000 كشف طبي ببني وليد

أعلنت لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الاثنين، إجراءها 2590 كشفًا طبيًّا، في مراكز الرعاية الصحية بمدينة بني وليد، خلال مارس الماضي.

وأوضحت رئيسة قسم الإعلام بإدارة الإعلام في وزارة الصحة وداد أبو نيران، للرائد، أن الكشوفات الطبية أجريت في ستة مراكز للرعاية الصحية بالمدينة، شملت تخصصات، الجراحة، والعيون، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة.

وذكرت أبو نيران أن الكشوفات التي أجراها أطباء القافلة الطبية شملت عدداً من سكان منطقة نسمة القريبة من بني وليد، الذين أتوا إليها للكشف عن حالتهم الصحية.

وأضافت أبو نيران أن الوزارة تعاقدت مع أطباء لتقديم خدمات الكشف في مرافق الرعاية الصحة ببني وليد، بعد توقف المراكز عن تقديم الخدمات الصحية لأهالي المدينة لخلوها من العناصر الطبية، حسب قوله. يذكر أن لجنة القوافل الطبية أجرت، في مارس الماضي، 486 كشفًا طبيًّا في مركز سبها الطبي.

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