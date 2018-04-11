تعرف على أقوى سيارة كهربائية في العالم

أتمت شركة “XING” الصينية اختبارات سيارتها الكهربائية “MISS-R”، والتي يفترض أن تصبح أقوى سيارة كهربائية في العالم.

ويطلق الخبراء في الصين على هذه السيارة اسم “قاتلة تسلا” نظرا لإمكانياتها المتفوقة والتي تخولها زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.8 ثانية فقط، وتمكن السائق من الوصول إلى سرعة 200 كلم/ ساعة في غضون 5 ثوان تقريبا، وفق ما نقلت روسيا اليوم.

ويشير المطورون في “XING” إلى أنهم زودوا النموذج الحالي من “MISS-R” ببطاريات متطورة وأربعة محركات كهربائية بعزم 1341 حصانا، يمكن زيادة عزمها إلى 1500 حصان.

كما يعمل الفنيون على تطوير تقنيات جديدة لهذه السيارة تسمح لبطارياتها بالحصول على الطاقة من أجهزة الشحن الأرضية التي ستطرح مستقبلا في بعض شوارع العالم.

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