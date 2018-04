فيسبوك يفضح أصدقاءك مروجي الأخبار المفبركة بهذه الطريقة

أزاحت فيسبوك الستار اليوم عن تحديث جديد لمكافحة الأخبار الكاذبة والمفبركة في تبويب “آخر الأخبار” News Feed.

وعلى الرغم من أن التحديث يبدو في ظاهره أنه يمنح المستخدمين مزيداً من المعلومات حول الموضوعات الإخبارية، إلا أنه يخفي هدفاً آخر، فهو يكشف للمستخدم عن أصدقائه من مروجي_الأخبار_الكاذبة.

وكانت فيسبوك قد بدأت حربها ضد الأخبار الزائفة العام الماضي، عندما بدأت اختبار هذا التحديث الجديد.

ويتيح التحديث للمستخدم التعرف على مصادر المنشورات الجديدة بالنقر على الرمز i المجاور لعنوان الخبر. وتشمل هذه المصادر مقالات ويكيبيديا والمقالات ذات الصلة إلى جانب خريطة توضح مواقع مشاركة هذا الخبر من قبل ومن قام بمشاركتها.

وفضلاً عن التعرف على مدى صحة الخبر والثقة فيه، يستطيع المستخدم التعرف على توجهات أصدقائه ونوع الأخبارالتي يشاركونها من خلال التعرف على تاريخ مصادر الأخبار حتى خارج نطاق “فيسبوك”.

