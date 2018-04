أول جهاز يكشف عن المرض دون مساعدة طبيب

صادقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية على أول جهاز طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن المرض دون مساعدة طبيب.

وصُمم الجهاز، الذي أطلق عليه اسم “IDx-DR”، للكشف عن السبب الأكثر شيوعاً لفقدان البصر، الذي يصيب أكثر من 30 مليون مريض أمريكي بمرض السكري.

وتعتمد فكرة الجهاز على كاميرا ريتينا مدمجة به لالتقاط صور لعين المريض، لفحصها وتقييمها بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي، للكشف عن علامات أو مؤشرات لاعتلال الشبكية السكري، وهي مضاعفات تصيب الأوعية الدموية الدقيقة بسبب مرض السكري.

وبحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية، أمس الأربعاء، فإن الجهاز أثبت جدارته في الاختبارات داخل العيادات والمستشفيات، وتمكن من التعرف بشكل صحيح على المرضى المصابين بدرجة أعلى من المتوسط باعتلال الشبكية السكري بنسبة 87.4%، وأولئك الذين لديهم مضاعفات أقل من المتوسط بالإصابة باعتلال الشبكية بنسبة 89.5%.

