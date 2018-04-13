مؤسس فيسبوك يكسب 3 مليارات دولار خلال شهادته أمام الكونجرس

وارتفع سهم “فيسبوك” في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، مع إقبال المستثمرين عليه، لتحقق أرباحا بلغت ما يقارب 4.5 في المائة، منذ بداية التداولات صباح ذلك اليوم بحسب موقع “موني”

وأصبح زوكربيرغ، بفضل زيادة صافي ثروته، يحتل المركز السابع، في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، وذلك بحسب بيانات “فوربٍس”.

وارتفعت أيضا القيمة السوقية للشركة بما يقارب الـ23 مليار دولار منذ صباح الثلاثاء، بالرغم من أن أسهم الشركة لا تزال متراجعةً بنسبة 7 في المائة هذه السنة، لتكون الاضعف أداءً بين أسهم عمالقة الشركات التقنية.

وتراجعت أسهم “فيسبوك” بنسبة 16 في المائة، من أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل فضيحة جمع “كامبريدج أناليتيكا” بيانات 87 مليون من المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم.

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