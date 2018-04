طور مجموعة من الباحثين روبوت جديد على شكل كلب يحمل اسم “بسكويت”، يهدف إلى مساعدة كبار السن ومرضى الخرف، خاصة الذين يقيمون وحدهم داخل منازلهم، وتم اختبار الكلب الروبوتى الجديد مع “رون غرانثام” يبلغ من العمر 99 عامًا ويعيش فى منزل تمبلمان، وهو بيت رعاية بريطانى، ويقول الموظفون هناك إن الكلاب حتى الآلية يمكن أن تساعد فى استحضار الذكريات الخاصة بالنزلاء.

وقالت “ديانا بارنز” مديرة بيت الرعاية لوكالة “رويترز”، إن الكلب الروبوتى يذهب مع “رون” لصيد السمك والتمشيه، كما أنه يتحدث معه بشكل مطول، والكلب الروبوتى يشبه “اللابرادودل” فى طريقة الوقوف، كما أنه مجهز بأجهزة استشعار فى أماكن مختلفة على جسمه تسمح له بالتفاعل عندما يتفاعل الإنسان معها.

وقال سايمون بيرد، نائب الرئيس التنفيذى فى “كير ساوث”، التى تملك منزل تيمبلمان والعديد من دور الرعاية الأخرى فى جنوب إنجلترا، إن الكلب الروبوتى كان فعالاً بشكل خاص فى الحد من التوتر والقلق لدى السكان المصابين بالخرف، وأضاف أن عندما يتعرض كبار السن للقلق أو بعض الضغوط يلجأون إلى الكلب الآلى للتغلب على هذا الأمر، كما أنه يحفز الذاكرة ويشجع على التفاعل الاجتماعى والتذكر.

The post علماء يطورون روبوت يدعى «بسكويت» لمساعدة كبار السن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية