الشرطة الأمريكية تشترى أجهزة اختراق هواتف «أيفون» المشفرة

كشف تقرير حديث من موقع Motherboard الأمريكى، أن السلطات فى الولايات المتحدة تحصل بشكل متزايد على أجهزة تجسس يمكنها فك تشفير هواتف أيفون بأسعار مخفضة، وأوضح التقرير أن عددًا من قوات الشرطة المحلية والإقليمية، بما فى ذلك ميليندا وإنديانا، إما اشترت بالفعل أو تفكر فى شراء الأجهزة التى تساعدها فى فتح هواتف ايفون المشفرة بسهولة دون الحاجة إلى الشركة المصنعة، والتى تحمل اسم GrayKey.

وتلك الأجهزة تعمل حتى على الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل iOS 11، وتقول مصادر لـMotherboard إن وزارة الخارجية لديها بالفعل هذه الأجهزة، فى حين تخطط الإدارة السرية وإدارة مكافحة المخدرات لشراء بعضها.

استنادًا إلى تقرير سابق من Malwarebytes، جهاز GrayKey عبارة عن مربع صغير يمكنه فتح جهازى iPhone فى كل مرة، وتم تطويره من قبل شركة غريشفت فى أتلانتا، والتى يديرها عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية ومهندس أمن سابق فى شركة أبل.

ولاستخدام GrayKey، يجب على رجال الشرطة توصيل الهاتف به لمدة دقيقتين، أن ينتظروا قليلاً بعد إلغاء توصيلهم للجهاز لرؤية الشاشة السوداء المنبثقة باستخدام رمز المرور، والمدة التى سيتعين عليهم انتظارها تعتمد على مدى تعقيد كلمة المرور.

