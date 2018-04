كلمات مرور لا يجب استخدامها أبدًا.. ونصائح للحماية من الجرائم الإلكترونية

المتوسط:

إنشاء كلمة مرور مضادة للاختراق (القرصنة) أمر مهم خاصة في الوقت الذي تكون في معلوماتنا الشخصية موجودة على الإنترنت.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من المناسب استخدام كلمة مرور يسهل تذكرها، إلا أن هذا قد يجعلك عرضة للجرائم الإلكترونية، حسبما نشر على موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وطبقا لبيان أصدرته شرطة كوينزلاند، فإن كلمة المرور البسيطة جدا، مثل الاسم، يمكن أن يكون سهل اختراقها.

وجاء في البيان “المخترقون يعرفون أن العديد من الأشخاص يستخدمون كلمات مرور تبدأ بحرف كبير وغالبا ما يستخدمون نفس كلمة المرور عبر العديد من المواقع.”

وتابع “بمجرد أن يعمل المخترق على حل كلمة المرور، يمكنه الوصول إلى جميع المواقع.”

ويحث البيان الأشخاص على التفكير في إعادة تحديد كلمات المرور الخاصة بهم إذا كانت التي يستخدمونها حاليا مشابهة للقائمة المقدمة من مزود إدارة كلمات المرور.

وأصدر “سبلاش داتا”، مزود إدارة كلمات المرور، قائمتها السنوية الخاصة بـ”أسوأ كلمات المرور في العام” باستخدام بيانات من خمسة ملايين كلمة مرور مسربة من المستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وقدرت الشركة أن ما يقرب من 10% من الأشخاص استخدموا على الأقل واحدة من الـ25 كلمة في قائمة العام الماضي، وأن ما يقرب من 3% من الأشخاص استخدموا أسوأ كلمة مرور، 123456.

إذا كنت عالقا في كيفية إنشاء كلمة مرور أقوى، أوصت “سبلاش داتا” باستخدام 12 حرفا على الأقل يمزج بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز.

وينصح الخبراء بعدم استخدام المعلومات الشخصية والكلمات الشائعة والأهم من ذلك عدم استخدام كلمات المرور.

وتأكد أيضا من أن تتضمن كلمة السر رموز أخرى مثل $، ؟، %، @ في أماكن عشوائية لتجعل كلمة المرور الخاصة به أكثر صعوبة للاختراق.

نصيحة أخرى، هي تجنب استخدام نفس كلمات المرور عبر المواقع المختلفة.

وذكر بيان الشرطة أنه على الرغم من أن كلمة المرور الجديدة ربما يكون من الأصعب تذكرها وبالتالي يمكن التفكير في بديل.

وإليكم أسوأ 10 كلمات مرور في عام 2017:

123456

Password

12345678

Qwerty

12345

123456789

Letmein

1234567

Football

Iloveyou

