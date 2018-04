الاتحاد الأوروبى فى ورطة .. هل تتحميل الروبوتات مسئولية أخطائها؟

يواجه الاتحاد الأوربى بعض المشكلات الخاصة بطريقة التعامل مع الروبوتات فى المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التى يمكن أن تسببها، إذ اقترح تقرير من المفوضية الأوروبية، صدر فى أوائل عام 2017، وضع قانون للروبوتات على المدى الطويل، حتى تكون مسئولة عن صنع أى ضرر قد تسببه.

وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح كان عبارة عن سطر واحد فى تقرير مطول، لكن تم اعتباره مهمًا بما فيه الكفاية لـ 156 من خبراء الذكاء الاصطناعى لكتابة رسالة مفتوحة تندد به، ووفقا للرسالة فهناك عدد من الأسباب التى تجعل من اقتراح تعيين “شخصية إلكترونية” للروبوتات فكرة سيئة.

ويشير الخبراء داخل الرسالة إلى أن هذا الاقتراح يعنى إزالة المسئولية من الشركات التى تصنع الروبوتات، بالإضافة إلى ضرورة منح الروبوتات “الحق فى المكافأة أو الحق فى المواطنة”، وهو أمر يمكن أن يتناقض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى واتفاقية حماية حقوق الإنسان.

