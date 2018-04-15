دورة تدريبية في «مكافحة العدوى بالمرافق الصحية» بتنفيذ من إدارة الموارد البشرية

عين ليبيا

قامت إدارة الموارد البشرية بتنفيذ دورة تدريبية في مجال «مكافحة العدوى بالمرافق الصحية» حيث استهدفت 70 عنصراً من أطباء وتمريض وفنيي الأسنان العاملين بمركز طرابلس الطبي ومستشفى معيتيقة ومركز علاج السكر والغدد الصماء ومجمعي عيادات البدري وطريق المطار، إلى جانب أعضاء فرق مكافحة العدوى بإدارات الخدمات الصحية بمناطق «صبراتة- الزاوية- درنة».

هذا وتناول البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 5 أيام أسس الوقاية والتعقيم ومكافحة العدوى بالوحدات والأقسام المختلفة بالمرافق الصحية منها غرف العمليات وأقسام الإيواء.

كما تطرق إلى طرق تعقيم الأدوات التي يستخدمها فنيي الأسنان، وطرق إدارة المخلفات الطبية والاستراتيجيات الحديثة لاستخدام المضادات الحيوية وأنواع التطعيمات الخاصة بالعاملين في المجال الصحي.

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