غزو عسكري للفضاء

قالت شركة المشروع المُشترك لوكهيد مارتن/بوينج للفضاء في بيان إن صاروخا من طراز أطلس 5 انطلق من كيب كنافيرال بفلوريدا أمس السبت، بحمولة عسكرية ذات أقمار صناعية مُتعددة.

وأمكن مشاهدة المُتنزهين في عطلة نهاية الأسبوع على طول الشاطئ يشاهدون الصاروخ المؤلف من 20 طابقا وهو ينطلق في الفضاء مولداً قوة دفع بنحو 2.5 مليون رطل.

وأوردت شبكة (سي.بي.سي) أن الصاروخ كان يحمل صاروخ دعم للاتصالات العسكرية وغير ذلك من معدات الاختبار.

وقال ائتلاف الإطلاق المتحد إن الإطلاق الناجح هو السابع والسبعين لصاروخ أطلس 5 منذ بدء إطلاقه في عام 2002.

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