ماذا يحدث في الإنترنت بـ60 ثانية؟

60 ثانية قد تكون قليلة نسبيا قياسا بحياتنا اليومية، ولكن هذا الوقت القصير يكفي لتوليد ملايين البيانات حول العالم.

وبحسب المعلومات التي جمعها موقع “statista” في نسخته لعام 2018 حول بوصلة الاقتصاد الرقمي، فإنه في الدقيقة الواحدة تتحق الأرقام المذهلة التالية:

3,8 مليون محاولة بحث على “غوغل”

29 مليون رسالة “واتساب” يتم تداولها

1.5 مليون أغنية يتم سماعها على موقع Spotify

800 ألف ملف يتم تحميله على “دروب بوكس”

87 ألف ساعة فيديو تتم مشاهدتها على “Netflix”

16500 فيديو تتم مشاهدته على “فيمو”

400 ساعة تحميل فيديوهات على “يوتيوب”

مليونا دقيقة اتصال على “سكايب”

156 مليون بريد إلكتروني يتم إرساله

243 ألف صورة يتم رفعها على “فيسبوك”

65 ألف صورة ترفع على “انستغرام”

350 ألف تغريدة في “تويتر”

210 آلاف سناب على تطبيق “سناب شات”

فتح 120 حسابا جديدا على موقع “لنكدين”

25 ألف منشور جديد على “تامبلر”

18 ألف تعارف على تطبيق “tinder”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية