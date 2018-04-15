على ماذا تدل ألوان اللسان

اللسان عضو هامٌّ جداً وحيوي من أعضاء الجسم، وهو يشكل مرآةً للصحة، ويستطيع الأطباء بالنّظر إلى اللسان معرفة الحالة الصحية بشكلٍ عام، وتشخيص العديد من الأمراض، وذلك من خلال لونه، وشكله العام، والملمس الذي يظهر به سطحه وحركته، فاللون الصحي للسان هو اللون الوردي، وأي تغيرٍ في هذا للون يدل على أن هناك مشكلةً صحيةً ما.

ويقول أطباء إن أفضل وقتٍ لمعاينة لون اللسان وتشخيص الحالة هو في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ مباشرةً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عدة عوامل لا علاقة لها بالأمراض تؤثر في لو لون اللسان، مثل تناول بعض أصناف الأطعمة، التي تحتوي على ألوان تعلق في اللسان وتغير لونه، وكذلك ممارسة التدخين الذي يؤثر على لون اللسان، لذلك يجب فحص اللسان وملاحظة لونه الطبيعي تحت نور الشمس، في الضوء الطبيعي خلال النهار، ولا يتم ملاحظة لون اللسان فقط، وإنما ملاحظة شكله، وشكل حليماته، ودرجة الجفاف والرطوبة فيه.

دلالة ألوان اللسان اللون الأحمر

يدل اللون الأحمر للّسان، وبالأخص اللون الأحمر التوتي، على الإصابة بالحمى القرمزية، أو الإصابة بمرض كاواساكي، وهذان المرضان يصيبان الأطفال في الدرجة الأولى، أما إذا كان لون اللسان أحمر عند البالغين، فهذا دلالة على وجود نقص فيتامين ب3 .

اللون الأحمر الداكن

يدل على الإصابة بفقر الدم ” الأنيميا “.

اللون الأسود

دلالة واضحة على وجود بصيلات الشعر في حليمات التذوق في اللسان، ونمو الشعر، وتنتج هذه الحالة المؤقتة بسبب تجمع البكتيريا، وبقايا الأكل، مما يؤثر على صحة الفم واللسان بشكلٍ عام، أو ربما بسبب الإفراط في التدخين، أو استخدام المضمضات، وغسولات الفم، أو تناول بعض أنواع الأدوية، مثل المضادات الحيوية، وأدوية المعدة، ويكون التخلص من هذا اللون، بتنظيف اللسان باستخدام فرشاة خاصة.

اللون الأصفر

ويظهر اللون الأصفر بسبب حدوث نمو مفرط في حليمات التذوق، مما يؤدي لتجمع البكتيريا على هذه الحليمات، أو قد يكون بسبب التدخين المفرط، أو الإصابة بالحمى، أو وجود التهاب بسبب الجفاف في شعيرات اللسان الصغيرة، وقد يكون اللون الأصفر مؤشراً على وجود مرض في الكبد.

اللون الأبيض: اللون الأبيض دليل على تراكم البكتيريا وبقايا الطعام والخلايا الميتة، وتجمعها في حليمات اللسان، أما إذا كان لون اللسان أبيض يميل للشحوب، دلّ على وجود فقر في الدم، أما وجود طبقة بيضاء لزجة على اللسان، فيدل على الإصابة بنوع من الالتهابات الخميرية، أو حدوث انسداد في الأمعاء.

اللون البني

ظهور بقع باللون البني على اللسان، يدل على الإصابة بسرطان في الجلد، أو الإصابة بالفطريات في الجهاز الهضمي.

اللون الرمادي

وجود نقص في عنصر الحديد في الجسم.

المصدر .. موقع موضوع

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