انطلاق البرنامج العلمي المخصص لعناصر «التمريض»

عين ليبيا

انطلق صباح اليوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018 م بالمركز الصحي رأس عبيدة البرنامج العلمي المخصص لعناصر التمريض لورشة العمل الأولى حول تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في مدينة بنغازي ضمن برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي، واستهدف البرنامج 21 ممرض وممرضة من المراكز الصحية المستهدفة بالبرنامج كمرحلة أولى وهي المراكز الصحية الفويهات، وبوعطني ورأس أعبيدة.

وحضر افتتاح برنامج اليوم السادة المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي أ.مرعي بن هلال، ومشرف البرنامج عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة جامعة بنغازي د.عصام الدناع، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة أ.أحمد العوامي، ومدير المركز الصحي بوعطني أ.صلاح الشيخي، ومدير المركز الصحي رأس أعبيدة أ.أرحيمة الشركسي، والمشرفات على البرنامج العلمي د.زكية بالخير، و د. أمل اشتيوى، ود.هند الصبي.

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