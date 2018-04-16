تقرير «لجنة القوافل» يظهر إجراء 4263 كشفاً طبياً بمستشفى مرزق

عين ليبيا

أظهر تقرير لجنة القوافل الطبية إجراء 4263 كشفاً طبياً خلال شهر مارس الماضي على أيدي أطباء القافلة بمستشفى مرزق العام.

كما أوضح التقرير أن الكشوفات شملت تخصصات (الباطنة والجراحة العامة والأطفال والعظام).

حيث أظهرت الإحصائيات إجراء 1740 كشف طبي في عيادتي الباطنة؛ تم إيواء 15 حالة منها داخل المستشفى.

في حين بلغت إحصائية عيادة الجراحة العامة 690 كشف طبي؛ دخلت 7 حالات منها حجرة العمليات بعد إجراء الكشف.

بينما أجري من داخل عيادة العظام 733 كشفاً طبياً؛ في حين بلغ إجمالي الكشوفات الطبية بعيادة الأطفال 1100 كشف طبي.

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