دول العالم تستغل مزايا تقنية “بلوك تشاين” في تعاملاتها

بدأت العديد من دول العالم تتعامل مع تقنية “بلوك تشاين” أو “سلسلة الصناديق” بطريقة مثالية، فقامت باستخدامها في تعاملاتها المختلفة بعيدا عن كونها المُكون الأساسي للعملات الرقمية، وذلك بسبب المزايا الكبيرة للتقنية المفتوحة المصدر وعالية التشفير.

تعطي مزايا تقنية “بلوك تشاين” الكثير من الشفافية للجمهور والمؤسسات، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم قدرة أي طرف في تغيير المعلومات المُثبتة مُسبقاً، مما يجعل إمكانية التزوير ضعيفة، وبدورها فإنها ستجعل عملية الرقابة أسهل. وهذا بإمكانه أن يشكل ضربة لبعض المؤسسات أو الوظائف المختصة في ذلك، لكن بالرغم من أن الأمر يبدو صعبا للموظفين، فهو أكثر تقبُلا من الجمهور.

وتتميز التقنية بأنها لا تعتمد على نقطة محددة، بل تتسم باللامركزية في التعامل مع المعلومات التي يقوم الأشخاص بإضافتها. فيستطيع كل شخص إضافة المعلومات أو البيانات التي يُريدها في حال كان مسموح له بذلك، لتتحول فيما بعد ضمن صندوق من صناديق السلسلة، وهو ما يجعل من ظهور المعلومة أمرا واضحا وموثقا. كما أن المعلومات تصبح ذات طابع رسمي كليا، كون التقنية لا تسمح بتغيير المعلومات التي تم نشرها سابقا، فالأمر مجرد شيء تراكمي لا يُمكن سحب جزء سابق منه.

