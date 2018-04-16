انطلاق دورة تدريبية في مجال «تمريض الطوارئ»

عين ليبيا

بدأت صباح يوم أمس الأحد الموافق 15 أبريل 2018 م بقاعة التدريب بمركز بنغازي الطبي دورة تدريبية في مجال تمريض الطوارئ ينفذها مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بالتعاون مع مركز بنغازي الطبي ومركز رواد المستقبل للتدريب.

وتستهدف الدورة عدد من عناصر التمريض بالعيادات والمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، وتقدمها د ايناس المنصوري.

وقالت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة د.إيناس العبيدي بأن هذه الدورة تستمر لمدة أسبوعين بمعدل ثلاثة أيام في الاسبوع وهي الأحد والثلاثاء والخميس من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً وترتكز على التدريبات العملية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا