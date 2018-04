المتوسط:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن وجود مشكلة تقنية أدت إلى تأخر إطلاق تحديثها الجديد والكبير لنظام تشغيل ويندوز 10 في الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركة أن المشكلة تتمحور حول خطأ في النظام يزيد من التوقف المفاجئ للنظام أو ما يُعرف “شاشة الموت الزرقاء” وهي مُشكلة تؤدي لإغلاق النظام بشكل كامل ومفاجئ بسبب مشكلة فادحة.

ويبدو أن مايكروسوفت قد فَضلت بناء تحديث جديد بشكل كاملا بدلا من إصلاح المشاكل في التحديث الذي كان من المُفترض أن تُطلقه الأسبوع الماضي، وهو ما أكدته الشركة في إعلان لها على موقع ويندوز.

The post «شاشة الموت الزرقاء» تدفع مايكروسوفت لتأجيل تحديث ويندوز 10 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية