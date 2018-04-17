فيسبوك يُقر بأنه يجمع بيانات من خارج مستخدميه

عين ليبيا

أقر موقع فيسبوك المتورط في فضيحة استغلال بيانات شخصية الاثنين بأنه يجمع بيانات رواد انترنت بما في ذلك عندما يكونون خارجه، وهي ممارسة يؤكد أنها غير محصورة به فقط بحسب فرانس برس.

وكان المدير العام للموقع مارك زاكربرغ أوضح خلال سؤاله مراراً في هذا الصدد عند مثوله أمام الكونغرس الاسبوع الماضي، أن الشبكة تجمع بينات غير تلك التي يتقاسمها مستخدموها على صفحاتهم.

وشرح ديفيد بيسر احد مسؤولي منتجات فيسبوك بالتفصيل على مدونة الموقع الاثنين كيف يجمع الموقع بيانات من مواقع أو تطبيقات أخرى”، مستخدماً إحدى أدوات التسويق المتعددة لديه والتي تُتيح قياس تأثير دعايات هذه المواقع والتطبيقات على فيسبوك وأيضاً خارجه.

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