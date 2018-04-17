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حميدة صقر.. الرسم على “كتاب روما”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فازت الفنانة الليبية “حميدة صقر” بالترتيب الأول للأعمال المختارة من المواطنين في معرض (لقاء المواطنين بالفن) في روما.

وكانت “حميدة” قد أبدت سعادتها باختيارها من قبل مجموعة فنية إيطالية، للرسم على “كتاب روما” للمصور أنجلو بايوني، وقام الفنانون في المعرض بالرسم عن روما وتاريخها وأساطير المباني القديمة فيها.

وقالت الفنانة إن “الهدف من المعرض هو الارتقاء بذوق المتلقي وجعل الرأي الأول والأخير يرجع إلى المتلقين”.

وحميدة صقر رسامة ونحاتة، وتعمل الآن محاضرة في كلية الفنون والإعلام في جامعة طرابلس، وأقامت عدة معارض سابقة في روما، آخرها كان باسم “التوازن والاضطراب”، والذي استخدمت فيه الكربون في لوحاتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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