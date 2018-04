العثور على آثار كوكب عمره 4.5 مليار سنة بالسودان

المتوسط:

اكتشف باحثون من سويسرا وفرنسا وألمانيا، أن أجزاء من نيزك سقطت في السودان قبل أكثر من عقد، تعود إلى كوكب مفقود كان ذات يوم يدور في نظامنا الشمسي، وذلك وفقا لدراسة نشرت أمس الثلاثاء.

وقام العلماء بفحص قطع ألماس عثر عليها داخل نيزك “المحطة ستة”، وهو الاسم المطلق على النيزك، وخلصوا إلى أنه على الأرجح أنه شكل من كوكب أولي تواجد قبل 4.55 مليار سنة على الأقل.

ويشير، فيليب جيليه، أحد المشاركين بالدراسة إلى أن الألماس في النيزك، الذي سقط في صحراء النوبة في السودان في أكتوبر 2008، كان بداخله بلورات صغيرة يتطلب تكوينها ضغطا هائلا.

