هاتف جديد من “شاومي” لعشاق الألعاب

أعلنت شركة “شاومي” إطلاق هاتف ذكي جديد لعشاق الألعاب، وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز “بلاك شارك” (Blackshark) الجديد يعتمد على معالج “كوالكوم سنابدراغون 845” بسرعة 2.8 غيغاهرتز.

وتعمل تقنية الأنبوب الحراري (Heatpipe) على تجنب خفض قدرة المعالج بشكل مبكر، ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايتات -بحسب الطراز- مع ذاكرة داخلية قدرها 64 أو 128 غيغابايتا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة قياسها 6 بوصة، تعمل بدقة 2160 x 1080 بكسلا، وهناك معالج منفصل لمعالجة الصور يعمل على تحسين جودة الصورة. ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول بالهاتف عن طريق مستشعر بصمة الأصابع الموجود أسفل الشاشة، فضلا عن إمكانية استدعاء قائمة الألعاب الخاصة بحركة مسح على الشاشة.

ومن ضمن مزايا الهاتف الذكي الجديد وجود زر على الجانب الأيسر يعرض قائمة بالألعاب المثبتة على الجهاز. وتروّج شركة “شاومي” للهاتف الذكي الجديد من خلال كاميرا مزدوجة 12 و20 ميغابكسلا، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، ويدعم الجهاز الجديد شبكة WLAN اللاسلكية بمعيار “أي سي” (ac).

المصدر: الجزيرة نت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية