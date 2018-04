دراسة: ميزة جديدة لـ”آيفون” تتغلب على حوادث السير

المتوسط:

كشفت دراسة، أجرتها شركة التأمين على السيارات “Everquote”، أن الناس يستخدمون هواتفهم في 37٪ من الرحلات التي يسجّلها تطبيق الشركة، ويستخدم الناس هواتفهم لما يصل إلى 11٪ من وقت القيادة، أو ما يصل إلى 3 دقائق خلال 29 دقيقة قيادة في المتوسط​​، بحسب موقع “بيزنس إنسيدر” الأمريكي.

وكشفت الدراسة أن ميزة “عدم الإزعاج أثناء القيادة” الجديدة في هواتف آيفون، والمصممة للحد من تشتت الانتباه في أثناء القيادة، قلّصت الوقت الذي يقضيه المستخدمون في استخدام هواتفهم أثناء القيادة.

وتعمل الميزة الجديدة عند اكتشاف جهاز آيفون أن المستخدم يقود سيارته، إذ يقوم بإيقاف جميع الإشعارات ويعيّن استجابة تلقائية عبر الرسائل النصية لإخبار الأصدقاء والعائلة أنه لا يمكن للمستخدم الرد أثناء القيادة.

ووجدت دراسة “Everquote” أن 70٪ من الأشخاص في الدراسة استخدموا الميزة الجديدة بعد أن قامت أبل بإصدارها في سبتمبر الماضي.

