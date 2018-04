«آبل» تزيل تطبيق يسمح للمراهقين بإخفاء الصور الخاصة

أزالت شركة أبل تطبيق Private Photos “Calculator%” الخاص بإخفاء الصور من متجر التطبيقات التابع لها “آب ستور”، إذ كان التطبيق يسمح للمستخدمين إخفاء بعض الصور خلف تطبيق آلة حاسبة عادية تعمل بشكل كامل، وهو الأمر الذى يعد مفضل لدى الكثير من المراهقين، الذين يحتفظون بصور مخلة وإباحية فى بعض الأحيان.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، اكتسب تطبيق Private Photos Calculator% شعبية كبيرة فى عام 2015، خاصة بعد تحذير المحامية الأمريكية “باميلا كايسي” الآباء والأمهات حول الهدف الحقيقى للتطبيق والذى يسرق بيانات المستخدمين، ويساعد أبنائهم فى إخفاء الصور داخله، ومنذ ذلك الحين ظهر التطبيق على قوائم الخطر للآباء.

والآن لم يعد التطبيق متوافر على متجر آب ستور، كما لا توجد منه نسخة لمنصة اندرويد، وأشارت التقارير أن الكثير من الأباء والامهات قد بدأوا فرض رقابة على مثل هذه التطبيقات التى توجد على هواتف أبنائهم.

