مدير أمن شحات يبحث سبل «تأمين» مستشفى قورينا الطبي

عين ليبيا

زار مدير مديرية أمن شحات العقيد دكتور محمد فرج سليمان، مستشفى قورينا الطبي للأمومة والطفولة والطوارئ، وذلك في إطار السعي إلى تأمين المرفق طيلة عمله على مدار 24 ساعة.

واجتمع عطية مع مدير عام المستشفى محمد صالح الحبل، ومدير الشؤون الإدارية والمالية المكلف رزق الله احميدين، حيث بحثوا في سبل تأمين مرافق المستشفى، والسعي أيضًا إلى إخلاء المباني المستغلة للفروسية وتربية الأبقار.

وأجرى الحاضرون عقب الاجتماع جولة ميدانية بداخل قسم الإسعاف والطوارئ، حيث اطلعوا على سير العمل بكافة الأقسام الطبية المختلفة فيه.

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