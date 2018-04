سناب شات تصدر ميزة جديدة لتسهيل التسوق

المتوسط:

أصدرت شركة سناب شات اليوم ميزة جديدة لعدسات الواقع المعزز تسمى shoppable للمعلنين في جميع أنحاء العالم، بحيث تعد ميزة Shoppable AR Lenses بمثابة امتداد لأنواع إعلانات سناب شات الحالية القابلة للتسوق والتي تتيح لجهات التسويق التفاعل مع العملاء المحتملين من خلال سناب شات، بحيث أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفيديوي التسوق الآن مباشرة من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وتسعى سناب شات بذلك إلى تعزيز مكانتها كمنصة رائدة في تسويق الواقع المعزز، حيث قامت الشركة في عام 2015 بطرح ميزة العدسات القائمة على خوارزميات تعلم الآلة، والتي سمحت للمستخدمين بمشاركة الصور بأنفسهم من خلال تأثيرات غير تقليدية مزروعة على وجوههم، وقدم سناب شات لاحقًا عدسات إعلانية للمعلنين، والتي تشجع المستخدمين بشكل فعال على تركيب الإعلانات على صور السيلفي.

ويستطيع المعلنون الآن من تضمين زر “تسوق الآن” على العدسات الدعائية الخاصة بهم التي يمكنها تنفيذ عدد من الإجراءات، مثل السماح للمستخدمين بزيارة أحد مواقع الويب أو مشاهدة فيديو ترويجي أو تثبيت أحد التطبيقات، كل ذلك داخل التطبيق مع خيارات لشراء المنتجات مباشرة، ويتواجد في الوقت الحالي أربع علامات تجارية مشاركة في هذه الميزة هي Clairol و King و STX Entertainment و Adidas.

وتأتي هذه الميزة بعد مرور بضعة أشهر من إطلاق سناب شات لأول تطبيق سطح مكتب، وهو Lens Studio، الذي يتيح لأي شخص إنشاء عدسات واقع معزز خاصة به، كما افتتحت الشركة مؤخرًا إمكانية استخدام واجهة برمجة تطبيقات التسويق API لجميع المطورين، مما يسمح لأي مطور طرف ثالث تقديم إعلانات نيابة عن العلامات التجارية والوكالات.

