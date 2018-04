المتوسط:

تعاني جوجل منذ إطلاقها لنظام آندرويد وتطبيق Google Messages أو رسائل جوجل، من جعل تطبيقها ضمن التطبيقات المُهمة للهواتف الذاكية، وربما قلة الدعم والتطوير كانتا خلف ذلك، لكن مع هذا جاءت الشركة بعد فترة لمحاولة إنعاش سوقها في هذا المجال وقدمت تطبيق Allo، ولكنه للأسف لم يصل للمستوى المأمول من النجاح بالرغم من المزايا الكبيرة المتوفرة فيه، لا سيما دعمه لمساعد قوقل الذكي.

مما دفعها للتخطيط خطط لتغيير طريقة تفكيرها بخصوص تطبيقات المراسلة، فبدلا من تطوير تطبيق جديد أو تحسين تطبيقاتها السابقة، ستعمل الشركة على تطوير Chat أو المراسلة الخاصة بنظام آندرويد بشكل عام.

على الجهة المقابلة، تضع تطبيقات المراسلة الأخرى للشركات الكبيرة نفسها كتطبيقات أساسية لجميع المستخدمين؛ فمثلاً استطاعت آبل تطوير iMessage من البداية واستمرت بتطويره، ليُصبح أحد أهم التطبيقات وأكثرها استخداماً على الهواتف الذكية، وربما يعود السبب خلف ذلك للاهتمام الكبير من آبل بالتطبيق منذ إطلاقه، كما أن هناك تطبيقات مثل واتساب حققت نجاحاً كبيراً بعد إطلاقها بسبب طريقة استخدامها وربطها لرقم المستخدم بشكل خاص مع التطبيق.

The post «جوجل» تخطط لتطوير خاصية المراسلة الخاصة بنظام «آندرويد» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية