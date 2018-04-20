برنامج صحي لخسارة 5 كيلو فى أسبوع

سوف تشعرين بالفرق بعد نقصان حوالي 5 كيلو جرام من الوزن الزائد بنهاية أسبوع الريجيم.

تابعي معنا هذا المقال عزيزتي وتعرفي على البرنامج السحري لريجيم صحي ومتوازن، يستطيع بدوره أن يبعدكِ عن مشاكل السمنة وزيادة الوزن.

نظام ريجيم صحي ومتوازن لمدة أسبوع

اليوم الأول

وجبة الفطور: كوب من عصير البرتقال الطازج، وثلاث ملاعق من الفول بزيت الزيتون، وشريحة من الخبز الأسمر.

وجبة الغذاء: سلطة التونة بالفاصوليا البيضاء، ونصف رغيف من الخبز الأسمر.

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وجبة خفيفة: خمس حبات من المكسرات.

وجبة العشاء: كأس من الزبادي بالكمون والليمون، وبيضة مسلوقة مع شريحة توست أسمر

اليوم الثاني

وجبة الفطور: كوب حليب خالي الدسم ومضاف إليه ملعقة من العسل، ثمرة من الخيار.

وجبة الغذاء: شريحة من سمك السلمون المشوي، وثلاث ملاعق من الأرز الأسمر، وسلطة خضراء.

وجبة خفيفة: ثمرتان من الفاكهة مثل موز وتفاح.

وجبة العشاء: سلطة الزبادي بقطع الفواكه الطازجة اللذيذة

اليوم الثالث

وجبة الفطور: كوب من عصير البرتقال، وقطعة جبن قريش بمقدار ملعقتين كبيرتين، مع شريحة توست أسمر.

وجبة الغذاء: شريحتين من اللحم المسلوق، وشوربة الخضروات بالليمون، وثلاث ملاعق كبيرة من الأرز.

وجبة خفيفة: صحن صغير من الفشار المملح.

وجبة العشاء: كوب من الزبادي بالعسل، وثمرة فاكهة.

اليوم الرابع

وجبة الفطور: ساندوتش من البيض مع شرائح البصل و2 من شرائح الطماطم مع القليل من الخس الطازج المفروم، ومشروب شاي الليمون الساخن فهو يحتوي على 5 سعرات حرارية فقط.

وجبة الغذاء: سلطة التونة بالخل والليمون، مع سلطة خضراء وشريحة من الخبز الأسمر.

وجبة خفيفة: كوب من عصير الأناناس.

وجبة العشاء: سلطة الخس، وكوب زبادي.

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اليوم الخامس

وجبة الفطور: 50 جرام من الجبن القريش بدون ملح، وربع خبز اسمر.

وجبة الغذاء: سلطة الخضروات المشوية، مع صدر دجاج مشوي، وخبز أسمر.

وجبة خفيفة: 7 حبات من اللوز. أو كوب من الزبادي اليوناني.

وجبة العشاء: بيضة مسلوقة، وشريحة خبز.

اليوم السادس

وجبة الفطور: كوب من الزبادي بالعسل والقرفة، وشريحة خبز أسمر، وثلاث ملاعق من الفول بدون زيت.

وجبة الغذاء: ثلاث ملاعق من المكرونة، وقطعة من الكفتة المشوية، وسلطة خضراء.

وجبة خفيفة: سلطة فواكه متنوعة تحتوي على الخوخ والبرقوق والكنتالوب والفراولة والمضاف إليهم عصير البرتقال أو الليمون.

وجبة العشاء: كوب من الحليب خالي الدسم و ثمرة فاكهة.

اليوم السابع

وجبة الفطور: صحن أومليت بزيت الزيتون، مع شريحة توست أسمر، ومشروب الزنجبيل بالليمون.

وجبة الغذاء: صحن من الخضروات المسلوقة بقطعتين من اللحم المسلوق، وثلاث ملاعق من الأرز.

وجبة خفيفة: كوب من عصير الرمان. أو طبق من شرائح القرع المحمص بالفرن مع القرفة.

وجبة العشاء: سلطة الزبادي بقطع الفواكه.

شروط لإنجاح هذا الريجيم

للحصول على نتائج سريعة وفعالة عند اتباعك لهذا البرنامج الأسبوعي من الريجيم الصحي والمتوازن، عليكِ بالالتزام ببعض الشروط والقواعد الأساسية من أهمها:

1- ممارسة الرياضة

لابد من ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة يوميًا، حتى ولو كانت رياضة المشي أو الجري أو القفز أو صعود الدرج أو حتى السباحة. كما يمكنكِ ممارسة رياضة اليوجا وتمارين القرفصاء لمدة ربع ساعة يوميًا، وذلك من أجل تسريع خسارة الوزن. تساعد التمارين الرياضية على إزالة السموم وخفض مستوي الكوليسترول لإنقاص الوزن بشكل طبيعي والسيطرة علي السمنة.

2- تناول مشروبات الحرق

لابد من تناول الماء بكثرة خلال اليوم لكي تزيدي من طاقتك وقدرتك في التخلص من السموم والوزن الزائد. كذلك تناول مشروبات الحرق، التي من أهمها مشروب الماء الساخن بعصير الليمون على الريق، فور الاستيقاظ من النوم وقبل تناول وجبة الفطور. كما أن تناول الشاي الأخضر يساعد أيضًا في زيادة معدل الحرق.

3- الامتناع عن تناول الطعام بعد المغرب

من أهم شروط نجاح هذا الريجيم هو الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساء. لأن الجسم لا يستطيع أن يجيد عملية الحرق بشكل سليم بعد هذا الوقت، مما يقوم بتحويل الطعام إلى دهون ويصعب إزالتها بعد ذلك.

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