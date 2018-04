موتورولا تكشف عن 6 هواتف ذكية جديدة.. تعرف على مواصفاتها

كشفت شركة موتورولا اليوم عن 6 هواتف جديدة مختلفة والتى جاءت ضمن فئتين هما G وE، إذ أطلقت الشركة 3 هواتف ذكية ضمن الفئة الأولى هم Moto G6، Moto G6 Play، وMoto G6 Plus، وثلاثة أخرين ضمن فئة E، وهم Moto E5، Moto E5 Play، وMoto E5 Plus، وفيما يلى نرصد أبرز مواصفات هذه الهواتف الذكية كما يلى:

– هاتف Moto G6

يوفر هاتف Moto G6 معالج كوالكم سنابدراجون 450 وذاكرة وصول عشوائى 3 جيجابايت/ وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، وخيار أخر بذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت/ ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، ويوفر الهاتف شاشة بدقة 1080 بكسل، بقياس 5.7 بوصة، بالإضافة إلى بطارية قوية3000 مللى أمبير ويوفر كاميرا خلفية مزدوجة “12+5” ميجابيكسل، وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل.

– هاتف Moto G6 Plus

فيما يأتى هاتف Moto G6 Plus والذى يعتبر من أفضل الهواتف التى طرحتها الشركة، فهو يضم معالج كوالكم سنابدراجون630، وذاكرة وصول عشوائى 3/4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، ويوفر شاشة 5.9 بوصة بدقة 1080 بيكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 18:9، وبطارية قوية 3200 مللى أمبير، مع وجود كاميرا امامية بدقة 8 ميجابيكسل، والخلفية تأتى مزدوجة بدقة “12+5” ميجا بيكسل، ودعم تركيب بطاقات microSD.

هاتف Moto G6 Play

ويضم هاتف Moto G6 Play شاشة 5.7 بوصة، مع معالج كوالكم سنابدراجون 427 وذاكرة وصول عشوائى 3/2 جيجابايت، وذاكرة داخلية 16/32جيجا بايت، وبطارية قوية 4000 مللى أمبير، مع وجود كاميرا امامية بدقة 5 ميجابيكسل، والخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل.

-هاتف Moto E5

يعتبر الإصدار الأساسى ضمن فئة E، وهو يمتلك شاشة بقياس 5.7 بوصة ودقة 720 بيكسل، ويضم معالج كوالكم سنابدراجون 425 وذاكرة وصول عشوائى 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية 16جيجا بايت، وبطارية قوية 4000مللى أمبير، مع وجود كاميرا امامية بدقة 5 ميجابيكسل، والخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل.

-هاتف Moto E5 Plus

يضم هذا الهاتف شاشة 6.0 بوصة بدقة 720 بيكسل، ويمتلك معالج كوالكم سنابدراجون 435 وذاكرة وصول عشوائى 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32جيجا بايت، وبطارية قوية 5000 مللى أمبير، مع وجود كاميرا امامية بدقة 8 ميجابيكسل، والخلفية بدقة 12ميجا بيكسل.

-هاتف Moto E5 Play

يمتلك هذا الهاتف معالج سنابدراجون 425/427، مع ذاكرة وصول عشوائى 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، ويمتلك شاشة بقياس 5.2 بوصة، توفر دقة 720 بيكسل، كما يمتلك كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل فى الخلف و5 ميجابيكسل فى الأمام، وهو يضم بطارية2800 مللى أمبير قابلة للإزالة على عكس باقى الهواتف الأخرى.

