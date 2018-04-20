اللحن الأخير لـ”آفيشي”

(رويترز) – قالت مديرة أعمال منسق الموسيقى ومنتج الاسطوانات السويدي أفيتشي المعروف بموسيقى الرقص الإلكترونية إنه تم العثور عليه ميتا اليوم الجمعة في مسقط بسلطنة عمان.

كان أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برجلينج، يبلغ من العمر 28 عاما.

وقالت المتحدثة باسمه ديانا بارون في بيان اليوم “ببالغ الأسى نعلن أننا فقدنا تيم برجلينج المعروف أيضا باسم أفيتشي. تم العثور عليه ميتا في مسقط بعمان بعد ظهر الجمعة، الموافق 20 من أبريل”.

وأضافت “تشعر الأسرة بصدمة شديدة وندعو الجميع إلى احترام حاجتها إلى الخصوصية في هذا الوقت العصيب”.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة. وقالت بارون إنه لن يتم إصدار بيانات أخرى.

وأعلن أفيتشي الذي حاز شهرة واسعة بأغنيات حققت نجاحا كبيرا مثل (وايك مي أب) و(هاي بروذر) في 2016 إنه تقاعد من الجولات الموسيقية. وقال فيما بعد لمجلة (بيلبورد) إنه اتخذ القرار لأسباب صحية.

وقال وقتها للمجلة “الساحة لم تعد ملائمة لي. لم يكن الأمر يتعلق بالعروض ولا بالموسيقى. كان الأمر دائما يتعلق بالأمور الأخرى المحيطة والتي لم تكن تناسب طبيعتي”.

وأضاف “أنا شخص أميل للانطواء بشكل عام. كان الأمر بالنسبة لي صعبا على الدوام. ربما استقبلت طاقة سلبية أكثر من اللازم”.

لكنه لم يتوقف بعد ذلك عن إنتاج الموسيقى وأصدر ألبوما يضم ست أغنيات في أغسطس آب 2017.

وحصل أفيتشي على العدد من الجوائز في مجال الموسيقى من مؤسسات أمريكية وأوروبية.

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