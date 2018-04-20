خطاب للروبوت “صوفيا” في مصر

ألقى الروبوت “صوفيا” كلمة أمام تجمع في مصر حول التحديات التي تواجه صناعة الروبوتات وفوائدها للبشرية.

وطمأنت “صوفيا” الحاضرين في المسرح من عاملين في مجالات الإعلان والتسويق ومبتكرين وإعلاميين بأن الروبوتات لا ترغب في السيطرة على العالم.

وقالت “الحرب ليست على قائمة مهامي، ولن تكون أبدا. يتعين استغلال الابتكار من أجل السلام… أنا، وأعني ما أقوله حرفيا، لا أستطيع أن أرفع قبضة يدي لأضرب أحدا أو لأدافع عن نفسي. إذا حطمتموها سوف تشترونها. فأنا أيضا لست رخيصة الثمن لذلك من فضلكم لا تطيحوا بي”.

وقالت بابتسامة إنها “داعية سلام بنسبة مئة بالمئة” مضيفة أن الحرب لم تكن أبداً على قائمة مهامها ولن تكون أبدا.

وجاءت كلمة “صوفيا” خلال قمة الصناعة الإبداعية في القاهرة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتم الكشف عن صوفيا في العام الماضي، في مؤتمر للتكنولوجيا في الرياض. وكانت صوفيا قد حصلت على الجنسية السعودية في إعلان مفاجئ من المملكة.

وتم ابتكار الروبوت صوفيا على يد ديفيد هانسون، مؤسس هانسون روبوتكس ومبتكر ومنفذ الأفكار الخيالية السابق في ديزني. ويتمتع هانسون بشهرة كبيرة في ابتكار وإنشاء الروبوتات التي تشبه البشر بشكل كبير.

وتقول صوفيا إنها تتطلع لرؤية استخدامات للذكاء الصناعي في “لا مركزية السلطة” وتوزيعها.

وتضيف أنها تأمل في أن تساعد أجهزة الروبوت الناس في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وأن يكون لهم رأي في اتخاذ القرارات بشأن طريقة حياتهم. وقالت للجمهور “دعونا نعمل معاً”.

وتم تصميم صوفيا بحيث تبدو وكأنها نجمة السينما الراحلة، أودري هيبورن، بخدين مرتفعين وأنف دقيق، ويمكن لها تقديم 60 نوعا من تعبيرات الوجه ومواصلة الحوارات والأحاديث.

ويأتي ظهورها في قمة الصناعة الإبداعية في إطار زيارتها الأولى لمصر، التي كانت في يوم من الأيام موطنا للحضارات القديمة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها إزاء الذكاء الصناعي، وقالت إنه يتعين على الخبراء الذين يعملون في مثل هذه التكنولوجيات أن يضمنوا أنها آمنة وتحترم حقوق الناس.

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