الذكاء الاصطناعى يرصد المجرمين في موسكو

ذكرت مصادر في شرطة العاصمة الروسية موسكو أن الشرطة بدأت باختبار نظام جديد للقبض على المجرمين والمطلوبين في الأماكن العامة ومترو الأنفاق في المدينة.

ويعتمد النظام الجديد على عدد كبير من كاميرات فيديو حديثة عالية الدقة، موصولة بحواسب مزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف على الوجوه، حيث تتوزع هذه الكاميرات في المرافق والحدائق العامة ومحطات القطارات ومترو الأنفاق.

وتعمل كاميرات هذه المنظومة على مدار 24 ساعة، لتنقل صور المتواجدين في تلك الأماكن إلى الكمبيوترات المركزية، وفي حال لاحظت منظومات الكمبيوتر وجود أي وجه متطابق مع شخص في قائمة المطلوبين لدى قوات الأمن، تعطي إنذارا للمراقبين لإخبار الشرطة وإلقاء القبض على المطلوب.

ويؤكد مطورو تلك التقنية أن نسبة الخطأ فيها قليلة جدا، والأهم من ذلك هو قدرتها على تحليل البيانات بسرعة كبيرة، الأمر الذي سيساعد في القبض على المجرمين ويخفف على الجهات المختصة عناء البحث عنهم.

