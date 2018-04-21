فريق طبي ليبي ينجح من إجراء العملية «30» للقلب المفتوح بطبي طبرق على التوالي

عين ليبيا



نجح الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء عملية للقلب المفتوح للطفل “فضل” من مدينة طبرق، والذي يبلغ من العمر “سنة” وذلك تحت إستشارة الفريق الطبي الأجنبي الزائر.

وأكد مكتب الإعلام بالمركز أن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب، مؤكداً علي نجاح إجراء العملية للطفل وهو الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق.

وأشار المكتب بأن العملية كانت عبارة عن “رباعية ثقب بين البطينين”، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

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