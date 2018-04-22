حينما تهزأ سامسونج من آبل ثم تقلّدها!

انقلبت الفكاهة على سامسونج بعد أن أعلنت عن براءة اختراع جديدة لهاتف ذكي يحمل تصميم القطع في أعلى الشاشة أو ما يعرف بـ”Notch”.

وكانت الشركة في سبتمبر من العام الماضي قد سارعت للسخرية من آبل عندما أعلنت عن إطلاق هاتفها الجديد I Phone X .

وظهر في الفيديو يومها شاب بقصة شعر شبيهة بهذا التصميم، لكن يبدو أن سامسونج الآن ستكون في موقف محرج بسبب هذا الفيديو.

ويظهر في براءة الاختراع للهاتف أن هناك اقتطاع في شاشة الهاتف من الأعلى الأمر الذي لا يستبعد البعض أن يكون هاتف غالاكسي أس 10 القادم.

وتحتوي هذه المساحة المقطوعة في الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة وأجهزة استشعار.

كما أعلنت الشركة عن براءة الاختراع ثانية لهاتف سيكون صاحبَ أنحف إطارات عرفتها الهواتف الذكية لكن من المتوقع أن يُرى الهاتف في السنوات المقبلة إن أخذت سامسونج خطوات للأمام.

وليس بالضرورة أن ترى براءات الاختراع النور، فهناك الكثير من الشركات تقوم بحجز الفكرة لا أكثر.

جالكسي أس 10

من المقرر العام القادم أن تحتفل شركة سامسونج بالذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف من سلسلة غالاكسي أس، وهذا يجعل المتابعين يترقبون جديد الشركة.

وفي هذا الصدد جاء تقرير على موقع كوري أن سامسونج لا ترغب بإحداث تغييرات جوهرية على تصميم أس 10 القادم.

وذكر التقرير أن سامسونج ستعمل على وضع تقنيات ومميزات عملية بينما الشكل العام للهاتف سيبقى شبيهاً بهاتف أس 9 والذي جاء أيضاً نفس أس 8 مع تغييرات بسيطة.

وتحدثت تقارير أخرى أن سامسونج انتهت من وضع مواصفات الهاتف وقد أرسلت لفرع تصنيع الشاشات في سامسونج المقاسات المطلوبة وهي 5.8 لأس 10 و 6.3 لأس 10 بلس، وهي نفس مقاسات الهاتفين السابقين اس9 واس 9 بلس.

إضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إضافة تقنية مستشعر البصمة أسفل الشاشة وهي تقنية لازالت تعمل سامسونج على تطويرها لتكون جاهزة دون مشاكل.

ومن شأن إلغاء مستشعر البصمة في الظهر أن يمنح سامسونج حريةً أكبر لتطوير وتكبير قدرة البطارية في ظهر الهاتف.

كما تحدثت تسريبات أن سامسونج تعمل على تقنية أخرى لإنتاج مستشعر كاميرا ثلاثي الأبعاد وذلك رداً على كاميرا بمستشعر قياس العمق TrueDepth المستخدمة في آيفون اكس.

من شأن هذا المستشعر أن يُضيف للهاتف ميزة التعرف على الوجه ، إضافةً لالتقاط صور بزوايا 360 درجة واستخدام أفضل في تقنية الواقع المعزز.

شاشة مطويّة

وذكر موقع كوري أن سامسونج من المحتمل أن تنتهي من تصميم هاتف بشاشة قابلة للانحناء في شهر يونيو القادم، مشيراً إلى أن الشركة مازالت تعمل عليه.

وأوضح التقرير أن سامسونج أرسلت طلبيات لمورديها لتزويدها بـ 500 ألف إلى مليوني قطعة تصنيعية متعلقة بالهاتف.

وذكر التقرير أن الهاتف سيأتي بشاشة من ثلاث أجزاء من نوع OLED ، وسيكون مقاس الشاشة 7.3 إنش ويمكن العمل على شاشة الهاتف حتى عند طيّه.

وتوقع التقرير أن عمليات التصنيع الرسمية لهاتف Galaxy 10 ستبدأ فعليا في نوفمبر 2018 المقبل.

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