الاتحاد الأوروبي يحقق مع أبل حول صفقة الاستحواذ على Shazam

وكالات:

يجرى الاتحاد الأوروبى حاليا تحقيق فى صفقة استحواذ شركة أبل على خدمة Shazam الشهيرة للتعرف على المقاطع الموسيقية، إذ يشعر الاتحاد الأوروبى بالقلق من أن الصفقة يمكن أن تقلص من خيارات المستخدمين لبث الموسيقى داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك بعدما استحوذت أبل على “شازام” فى صفقة بقيمة 400 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، ففى فبراير الماضى طلبت عدد من الدول بما فى ذلك النمسا وفرنسا وأيسلندا وإسبانيا، أن تقوم “المفوضية الأوروبية” بتقييم عملية الاستحواذ التى أجرتها أبل على خدمة Shazam، لتحديد ما إذا كان مسموحًا بها بموجب قانون اندماج الاتحاد الأوروبى أم لا.

وترى اللجنة المسئولة أن هذه الصفقة قد يكون لها تأثير سلبى كبير على المنافسة فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فيما يجرى الآن التحقيق، مع تحديد موعد نهائى للتحقيق فى 4 سبتمبر المقبل.

يبدو أن القلق الأساسى هو أن Spotify وApple يحصلان حاليًا على 1 مليون “نقرة” يوميا من خلال تطبيق Shazam، لكن فى حالة ما إذا قررت شركة أبل إغلاقها أو جعلها متاحة فقط على خدمة الموسيقى التابعة لها، فإن “سبوتيفاى” ستفقد كمية كبيرة من المستخدمين الذين يصلون إليها عبر Shazam ، والإضافة إلى ذلك، يشير المسؤلين إلى أنه بإمكان Apple استخدام بيانات Shazam للاستهداف غير القانونى لمستخدمى المنافسين و “تشجيعهم على التبديل إلى Apple Music”.

وقالت Margrethe Vestager مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى فى بيان لها:”إن الطريقة التى يستمع بها الناس للموسيقى قد تغيرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد الأوروبيين الذين يستخدمون خدمات بث الموسيقى. يهدف تحقيقنا إلى ضمان استمرار عشاق الموسيقى فى الاستمتاع بعروض الموسيقى الجذابة ولن يواجهوا أى خيار أقل نتيجة لعملية الدمج المقترحة هذه. ”

