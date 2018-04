فيسبوك: حذفنا معظم محتويات التنظيمات الإرهابية

المتوسط:

أكدت شركة فيسبوك، أمس الاثنين، أنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيمي “داعش” و”القاعدة” في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف.

وأضافت فيسبوك في منشور على مدونة للشركة إنه تمت إزالة “الغالبية العظمى” من بين 1.9 مليون محتوى متطرف، فيما تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من هذه المحتويات.

ونشرت فيسبوك، وهي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، تعريفها الداخلي لكلمة “إرهاب” للمرة الأولى، في إطار مسعى لكي تكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة.

وأوضحت الشركة أنها تُعرف الإرهاب على أنه “أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات، لترهيب مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية، من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي”.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بالضغط على فيسبوك ومنافسيها في مجال التكنولوجيا لإزالة المحتوى المتطرف على وجه السرعة، أو مواجهة تشريع يرغمها على ذلك. وتبذل الشركات في هذا القطاع جهودا متزايدة لإظهار مدى التقدم في الاستجابة لتلك الضغوط.

