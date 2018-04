“ويكيلكس” تطالب بمقاطعة دولية لمنصة بيتكوين

المتوسط:

ناشدت مؤسسة “ويكيلكس” بمقاطعة دولية لواحدة من أهم منصات تداول العملات الرقمية، وذلك بعد حجب الأخيرة حساب “ويكيلكس” الرسمي، والذي كانت تستخدمه المؤسسة في جمع التبرعات المالية.

وطالبت المؤسسة بذلك بعد إغلاق حساب المؤسسة على منصة “Coinbase” للتداول، دون إعطاء سبب واضح لذلك. حيث عبرت “ويكيلكس” عن مخاوفها من استجابة هذه المنصات لـ “تأثير مبطن” من جهات معينة.

وتبيع “ويكيلكس” عبر موقع “Wikileaks Shop” العديد من المنتجات كالألبسة والاكسسوارات الشخصية، التي تساعد عائداتها في تمويل عمليات المؤسسة. حيث تستخدم لذلك، الدفع بوساطة عملات “الكريبتو” الرقمية، كتلك المسماة “بيتكوين”، و”لايتكوين”.

كما لم تكن “Coinbase” الأولى التي قامت بهكذا خطوة عالميا، بل سبقها كل من “Paypal” ،”Visa”، و “Mastercard”، في منع استخدام الناس خدماتهم المالية بغرض التبرع إلى مؤسسة “ويكيلكس”.

