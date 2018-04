كندا تطور نظام راداري لرصد الصواريخ

المتوسط:

يسعى باحثون في كندا لتطوير نظام راداري كمي يمكنه رصد الطائرات الشبح والصواريخ في السماء رغم الضوضاء الخفية، حيث يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليون دولار وتموله وزارة الدفاع الوطني، إلى تسخير تقنية تسمى “الإضاءة الكمية” القائمة على التشابك الكمي، لتحديد الأجسام غير المرئية للأنظمة التقليدية التي تعتمد على الموجات الراديوية.

وتم تجهيز طائرات الشبح بأنظمة تكشف عن الرادارات ذات الضوضاء الاصطناعية، بالإضافة إلى استخدام طلاء خاص وتصاميم لإحباط عملية رصدها عن طريق موجات الراديو، كما توجد أيضا عدد من العوامل البيئية، التي يمكنها أن تشكل تحديات بالنسبة لأنظمة الرادار، وفقا للباحثين في جامعة Waterloo.

وباستخدام الفوتونات المتشابكة للكشف عن موقع الطائرات، يقول الباحثون إن النظام قد يكشف الطائرة دون إدراك طياريها.

