كشفت شركة جوجل المالكة لـ”يوتيوب” أن خدمة مشاركة الفيديو أزالت أكثر من 8.3 مليون مقطع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2017، وذلك فى إطار جهودها لمحاربة المحتويات التى تحض على الكراهية والعنف، كما أعلنت أنها ستصدر تقريرًا كل ثلاثة أشهر يفصل كيفية المساعدة فى تنقية مخزون مقاطع الفيديو التابعة له.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، معظم هذه الفيديوهات تضم رسائل غير مرغوب بها أو محتويات إباحية، فيما تقول جوجل أن التقنية الجديدة التى اعتمدت عليها تساعدها على إزالة مقاطع الفيديو منخفضة الخطورة ذات الحجم الكبير، والتى قد تحتوى على مشاهد متطرفة بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

ولإظهار مدى نجاح تكنولوجيا “التعلّم الآلى” التى تعتمد عليها جوجل لإزالة هذه الفيديوهات، فإن 6.7 مليون من أصل 8 ملايين مقطع فيديو تم حذفها فى الربع الأخير تم “تمييزها” من قبل الآلات بدلاً من البشر، كما تمت إزالة 76% من إجمالى 6.7 مليون مقطع فيديو بواسطة تقنية يوتيوب من أول مرة عرض.

وتأتى هذه الإجراءات، بعدما وجد موقع مشاركة الفيديو “يوتيوب” نفسه هدفًا للنقد بعد أن ظهرت تقارير العام الماضى تتهمه بأنه يستضيف مقاطع فيديو مزعجة تضم محتويات غير مناسبة للأطفال.

The post يوتيوب يزيل 8.3 مليون مقطع فيديو مخالف فى نهاية 2017 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية